Путин заявил о продолжении сотрудничества России и Венгрии в атомной сфере

Россия и Венгрия продолжают работу по проекту атомной электростанции «Пакш». Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает РИА Новости.

«Продолжается работа по флагманскому проекту расширения атомной электростанции «Пакш», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что готовится ввод в строй новых блоков станции, что обеспечит жителей Венгрии недорогой и чистой энергией.

В начале года в МИД Венгрии заявили, что строительство 5-го и 6-го энергоблоков станции по российскому проекту идет по плану. В ведомстве отметили, что уже установлены защищающие котлован от грунтовых вод противофильтрационные завесы, идут работы по укреплению грунта.

5 июля венгерский премьер Виктор Орбан прибыл в Москву с рабочим визитом. Он, среди прочего, обсудил с российским лидером пути урегулирования конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что ЕС исключил АЭС «Пакш-2» из списка санкций.