Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве идет сильный дождь

В Москве идет сильный дождь, есть случаи падения деревьев из-за ветра

close
100%
Антон Денисов/РИА Новости

В отдельных районах Москвы идет сильный дождь. Об этом сообщает Комплекс городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что в столице фиксируются сильные порывы ветра, есть случаи падения деревьев.

Днем 5 июля замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что в Москве сегодня ожидается ухудшение погодных условий – к вечеру начнется ливень и сильный шквалистый ветер.

До этого мэрия столицы предупредила жителей Москвы о высокой вероятности начала града, грозы и сильных порывов ветра в течение пятницы.

Замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков рассказал, что во время грозы опасно использовать и брать в руки предметы, которые могут проводить электричество. В том числе нельзя использовать смартфон, так как это повышает риск удара молнии из-за металла в его конструкции.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве на выходные.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами