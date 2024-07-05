В Москве идет сильный дождь

В отдельных районах Москвы идет сильный дождь. Об этом сообщает Комплекс городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что в столице фиксируются сильные порывы ветра, есть случаи падения деревьев.

Днем 5 июля замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что в Москве сегодня ожидается ухудшение погодных условий – к вечеру начнется ливень и сильный шквалистый ветер.

До этого мэрия столицы предупредила жителей Москвы о высокой вероятности начала града, грозы и сильных порывов ветра в течение пятницы.

Замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков рассказал, что во время грозы опасно использовать и брать в руки предметы, которые могут проводить электричество. В том числе нельзя использовать смартфон, так как это повышает риск удара молнии из-за металла в его конструкции.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве на выходные.