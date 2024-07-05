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Эксперт объяснил, почему ранние арбузы несладкие

Специалист по продажам Магомедов: ранние арбузы чаще всего несладкие

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Арбузы желательно покупать, когда они пойдут массово, а именно с середины июля. Такой совет в беседе с «Радио 1» дал заместитель исполнительного директора Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Шамиль Магомедов. Ранние арбузы, по его словам, как правило несладкие.

«Чем дальше от Москвы будет арбуз, тем тяжелее его возить туда-сюда. Если про зарубежные, то их долго везут из Ирана, Турции, поэтому стараются срывать несозревшими — несладкими. Поэтому арбузы рекомендую российские», — сказал Магомедов.

При выборе ягоды он посоветовал обращать внимание на корешок. Если он подсохший, значит в нем много сахара. Кроме того, спелый арбуз должен издавать звонкий звук при простукивании, добавил эксперт.

Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина до этого предупреждала, что употребление ранних арбузов и дынь чревато развитием онкологических заболеваний.

По ее словам, нитраты, содержащиеся в ранних плодах, могут накапливаться в организме, вызывая хроническую интоксикацию, которая может привести к раку.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее рассказала о пользе арбузов и дынь для человека.

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