На Украине привлекли к ответственности станцевавшую под российский трек блогершу

На Украине сотрудники полиции привлекли 16-летнюю блогершу к административной ответственности за то, что она танцевала под российский трек в Киеве. Об этом сообщает издание «Обозреватель».

Девушка станцевала у мемориала героям небесной сотни, а потом выложила видео в своих соцсетях.

Отмечается, что полицейские разыскали нарушительницу и составили в отношении нее административный протокол по факту мелкого хулиганства, а также провели профилактическую беседу с ее матерью.

В ноябре 2023 года сотрудники украинских правоохранительных органов задержали жителя города Львов, слушавшего в своей квартире песни российской музыкальной группы «Ласковый май».

До этого похожий инцидент произошел в украинском городе Днепропетровске. Гражданин Украины решил послушать музыку на русском языке в своей машине, при этом широко раскрыв двери автомобиля. После произошедшего мужчину задержали и привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

Ранее в Киеве пассажирки возмутились нежеланию таксиста переходить на украинский язык.