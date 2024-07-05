Мединский рассказал об участии в переговорах Путина и Орбана

Владимир Мединский заявил, что принимал участие в переговорах между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в качестве помощника российского лидера, а не главы переговорной делегации с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, нет — как помощник президента», — ответил Мединский на вопрос о статусе в делегации.

Кроме Мединского, в переговорах с российской стороны участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

До этого Ушаков заявил, что Путин и Орбан обсудили на встрече в Москве двусторонние отношения.

Отмечается, что венгерский премьер прибыл в Москву с рабочим визитом 5 июля. Он, среди прочего, обсудил с российским лидером пути урегулирования конфликта на Украине.

До этого Орбан посетил Киев, где предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому мирный план урегулирования конфликта. Так, премьер призвал Украину остановить боевые действия и сесть за стол переговоров.

Владимир Мединский пришел на госслужбу в 1988 году, заняв пост советника директора Федеральной службы налоговой полиции. В 2003 году он был избран в Госдуму, являлся депутатом от «Единой России» IV и V созывов. В 2012 году был назначен министром культуры в правительстве Дмитрия Медведева. В 2020-м, после отставки правительства Медведева, Мединский не вошел в новый кабинет министров Михаила Мишустина. В том же году он был назначен советником президента России Владимира Путина. В 2022-м, после начала военной операции на Украине, экс-министр был руководителем российской делегации на нескольких раундах переговоров с украинской стороной.

Ранее политолог назвал главную цель визита Орбана в Россию.