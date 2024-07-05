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В России ввели усиленный контроль за мясом из Бразилии

Россельхознадзор ввел контроль за мясом с бразильского предприятия Minerva S.A

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Shutterstock/nblx

Россельхознадзор ввел усиленный контроль за мясом с бразильского предприятия Minerva S.A. после нарушений, связанных с микробиологической безопасностью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Предприятие поставило в РФ почти 1200 тонн продукции в этом году. В 2023 году в Россию завезли более двух тысяч тонн товаров этого предприятия. Россельхознадзор обратился к бразильским коллегам с запросом о расследовании для установления причин нарушений.

28 июня Россельхознадзор обнаружил сальмонеллу в свинине, поставленной в Россию из Бразилии компанией Seara Alimentos Ltda. В ведомстве добавили, что по факту выявленного нарушения был введен усиленный лабораторный контроль за поступающей продукцией с указанного предприятия. Также Россельхознадзор обратился к коллегам из Бразилии с просьбой провести расследование на предприятии и принять меры по недопущению зараженной продукции на экспорт в Россию.

Ранее сообщалось, что россияне могут запросить бесплатный анализ мяса на наличие в нем антибиотиков.

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