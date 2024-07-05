Россиян предупредили о приближении ливней и торнадо

Сегодня вечером и предстоящей ночью в регионах центральной России ожидаются сильные ливни. Есть вероятность появления смерчей, предупредил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН.

По словам синоптика, пока нельзя точно сказать, что смерчи образуются в какой-то определенной точке, однако есть условия для их формирования. Кроме того, из-за фронтального раздела в регионах есть вероятность очень сильных ливней, подчеркнул он. Речь идет о Вологодской, Тверской, Ярославской областях.

«Это значит, что будет очень мощно развита кучево-дождевая облачность с высотой верхней границы 12-14 километров. Вот здесь есть верность образования смерчей», — объяснил Шувалов.

Пик непогоды, по его словам, прогнозируется на вторую половину сегодняшнего дня и предстоящую ночь.

Жаркая погода без осадков вернется в регионы в воскресенье — по прогнозу синоптика центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, температура воздуха будет постепенно расти и ко вторнику на следующей неделе достигнет +31 градуса.

В Росгидромете до этого предупредили москвичей о приближении ливня и шквалистого ветра.