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В Киевской области объявляли тревогу из-за дельтапланериста

ТСН: воздушную тревогу в Киевской области объявляли из-за дельтапланериста

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Zamir Usmanov/Global Look Press

Воздушная тревога, которая действовала более часа в Киевской области, была объявлена из-за дельтапланериста. Об этом сообщила украинская новостная служба ТСН.

До этого в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Харьковской областях страны было объявлено предупреждение об опасности с воздуха. Позже в красной зоне оказалась Киевская область, причем в самой украинской столице тревога не вводилась.

После отмены тревоги в пяти других регионах она еще порядка получаса продолжала действовать в Киевской области. При этом в Воздушных силах Украины предупреждали о возможной работе средств противовоздушной обороны (ПВО) в столичном регионе.

Российские военнослужащие начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Херсоне и Киевской области произошли взрывы.

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