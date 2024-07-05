Защита Блиновской закончила ознакомление с материалами уголовного дела

Защита блогера Елены Блиновской завершила ознакомление с материалами уголовного дела о неуплате налогов, легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката «королевы марафонов» Наталию Сальникову.

«Мы закончили ознакомление», — сказала юрист.

До этого стало известно, что Блиновская закончила знакомиться с материалами уголовного дела о неуплате более 900 млн рублей налогов. В ближайшее время оно будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и поступит в суд.

28 июня Сальникова заявляла, что дело мужа «королевы марафонов» Алексея Блиновского было выделено в отдельное судопроизводство. До этого он был объявлен в розыск, поскольку не явился к следствию для ознакомления с делом. Адвокат при этом уточняла, что мужчина находится в зоне СВО.

Защитница Блиновской также сообщала, что задолженность блогера снизилась на 70 млн рублей после продажи одной из квартир ее семьи.

О том, кто такая и чем знаменита Елена Блиновская, — в материале «Газеты.Ru».