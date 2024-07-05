В Ростовской области ликвидировано открытое горение 10 домов в поселке

Спасатели ликвидировали открытое горение 10 домов в поселке в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«Открытое горение ликвидировано», — заявили там.

До этого в МЧС сообщили, что в поселке Золотой Колос Аксайского района Ростовской области загорелись 10 частных деревянных домов. Отмечается, что к тушению пожара был привлечен вертолет Ми-8. Площадь пожара не уточнялась. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают 45 спасателей и 13 единиц техники.

Позднее губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что пожар в Золотом Колосе охватил три частных дома и семь хозпостроек, возгорание локализовано. Глава региона также опубликовал уточненные данные, согласно которым в поселке произошел бытовой пожар в одном из домовладений, после чего огонь распространился на соседние два домовладения.

Ранее МЧС сообщило, что более 300 тысяч гектаров земли горит в Якутии из-за лесных пожаров.