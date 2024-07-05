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На Украине задержали трех человек за селфи на фоне военных объектов

СБ Украины задержала трех девушек за селфи на фоне военных объектов

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Freepik.com

Служба безопасности Украины (СБУ) в Одессе задержала трех девушек, которые делали селфи-фотографии на фоне военных объектов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Все трое девушек — местные жительницы в возрасте от 19 до 23 лет, они работают в кафе.

Отмечается, что девушки ходили по Одессе и под видом прогулки делали фотографии военных объектов. В первую очередь они обращали внимание на военные комиссариаты и медицинские учреждения, где лечатся военнослужащие.

По данным СБУ, фотографии подозреваемые отправляли в мессенджере через анонимный чат, а взамен получали деньги. Им грозит пожизненное лишение свободы.

4 июля сообщалось, что СБУ задержала двух «агентов ФСБ», которые под видом жениха и невесты собирали разведданные и изучали локации пограничных отрядов морской охраны в Одесской области. 23-летний одессит и его 18-летняя подруга действовали в двух областях Украины — Днепропетровской и Одесской. По данным ведомства, молодого человека завербовали через анонимные чаты в Telegram-канале.

Ранее агента СБУ приговорили к 11 годам тюрьмы за шпионаж.

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