Отец устроивших теракт в Дагестане Омаровых вышел на свободу после 10 суток ареста

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров вышел на свободу после 10 суток ареста за хулиганство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона.

Как уточнили в ОНК, арестованный был освобожден поздно вечером 4 июля.

25 июня стало известно о задержании Омарова по статье о мелком хулиганстве. Бывший чиновник является отцом двух боевиков, устроивших теракт в Дагестане 23 июня. На допросе он признавался, что в течение нескольких лет знал об исповедовании его сыновьями ислама радикального толка (ваххабизма).

23 июня в дагестанском Дербенте несколько человек напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно боевики открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Произошла также перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Полицейские ликвидировали пятерых нападавших.

Позднее стало известно, что в терактах участвовали Осман и Адиль Омаровы, младшие сыновья Магомеда Омарова, а также его племянник Абдусамад Амадзиев.

Ранее Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост после трагедии в Дагестане.