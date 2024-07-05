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На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла

МЧС: вулкан Эбеко у Северо-Курильска выбросил пепел на высоту 2,5 км

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МЧС РФ по Сахалинской области

Опергруппа, реагирующая на вулканические извержения, зафиксировала пепловый выброс на вулкане Эбеко на острове Парамушир. Об этом сообщает МЧС России.

«На вулкане Эбеко... произошел пепловый выброс на высоту 2,5 км. Шлейф распространился в северном направлении на расстояние более 5 км», — говорится в сообщении.

Уточняется, что до Северо-Курильска, который находится в 7 км от вулкана, пепел не долетел. Запах сероводорода в городе также не ощущается. Туристических групп возле горы на момент выброса не было.

Эбеко — действующий вулкан высотой 1156 метров. Один из наиболее активных вулканов Большой Курильской гряды, периодически осуществляющий выбросы пепла. В последний раз один из таких выбросов был зарегистрирован в мае текущего года. Его высота также составила 2,5 км.

Рекордный выброс был зафиксирован 31 августа 2018 года, когда столб дыма поднялся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, сформировавшегося в 2017 году.

Ранее сообщалось, что ученые создали ИИ для точного предсказания извержений вулканов.

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