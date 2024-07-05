Замглавы района в Петербурге задержали по делу о крупной взятке

Заместителя руководителя Адмиралтейского района в Санкт-Петербурге Игоря Комарова задержали по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, 5 июля Комарова увезли на допрос в Следственный комитет, а накануне в его квартире, а также в здании районной администрации прошли обыски.

По предварительной информации, чиновника считают причастным к делу о махинациях при благоустройстве сквера на Рижском проспекте. Предполагается, цены на малые архитектурные формы были завышены, а разницу в деньгах переводили подконтрольным ИП.

Первоначально в незаконной деятельности подозревали только предпринимателей, однако следствие также искало признаки участия в схеме местных властей.

До этого сообщалось, что Генпрокуратура планирует конфисковать элитную недвижимость бывшего полковника СК России Александра Киреева. Его обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничества. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известна сумма взятки, вменяемой экс-замминистру обороны Тимуру Иванову.