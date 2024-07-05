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В Петербурге школьница отравилась таблетками из-за желания быстрее избавиться от простуды

В Петербурге школьница приняла таблетки от простуды и попала в больницу

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Shutterstock

Петербурженку госпитализировали после того, как она выпила жаропонижающие. Об этом сообщает 78.ru.

Ночью девятиклассница почувствовала себя плохо и хотела нормализовать свое состояние к утру. Чтобы избавиться от болезни за короткий срок, она приняла дозу таблеток, которая существенно превышала рекомендованную.

Днем состояние школьницы ухудшилось и ей пришлось вызвать скорую помощь. Медики госпитализировали 15-летнюю петербурженку в тяжелом состоянии.

«Врачи диагностировали ей острое отравление производными препаратами», — сообщается в публикации.

Известно, что пострадавшая находится на домашнем обучении. Семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

До этого в Москве ребенок попал в больницу после того, как выпил лекарства взрослых. Оставшись без присмотра, мальчик принял четыре таблетки, и ему стало плохо. На ситуацию обратили внимание в следственном комитете.

Ранее в Калининградской области восьмиклассница отравилась таблетками.

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