В Петербурге школьница отравилась таблетками из-за желания быстрее избавиться от простуды

Петербурженку госпитализировали после того, как она выпила жаропонижающие. Об этом сообщает 78.ru.

Ночью девятиклассница почувствовала себя плохо и хотела нормализовать свое состояние к утру. Чтобы избавиться от болезни за короткий срок, она приняла дозу таблеток, которая существенно превышала рекомендованную.

Днем состояние школьницы ухудшилось и ей пришлось вызвать скорую помощь. Медики госпитализировали 15-летнюю петербурженку в тяжелом состоянии.

«Врачи диагностировали ей острое отравление производными препаратами», — сообщается в публикации.

Известно, что пострадавшая находится на домашнем обучении. Семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

До этого в Москве ребенок попал в больницу после того, как выпил лекарства взрослых. Оставшись без присмотра, мальчик принял четыре таблетки, и ему стало плохо. На ситуацию обратили внимание в следственном комитете.

Ранее в Калининградской области восьмиклассница отравилась таблетками.