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В Якутии тушат более 120 природных пожаров

МЧС: более 300 тысяч гектаров земли горит в Якутии из-за лесных пожаров

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Федеральная Авиалесоохрана

Более 300 тысяч гектаров земли горит в Якутии из-за лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

По данным ведомства, на территории республики в настоящее время действует 123 природных пожара. Огонь охватил площадь свыше 308 тысяч гектаров. В тушении задействован самолет Бе-200.

За последние сутки спасатели потушили 11 природных пожаров общей площадью свыше 5,4 тыс. гектаров. На тушение привлекалось 1696 человек и 113 единиц техники от всех структур РСЧС. Также 11 пожаров преимущественно в центральных районах Якутии находятся на особом контроле Главного управления, заключили в МЧС.

1 июля из-за пожаров в Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. Тогда Авиалесоохрана сообщала, что в регионе фиксировали 107 природных пожаров на площади свыше 331 тыс. гектаров. Обстановка контролируется с помощью беспилотников МЧС России.

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