Вода пошла на убыль в Приморье

Почти 30 домов освободились от затопления в подтопленных дачных районах Приморья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«За прошедшие сутки в Дальнереченске от воды освободилось 27 частных домов. Остаются затопленными: 109 частных домов; 234 приусадебных участка; нарушено транспортное сообщение с 2 населенными пунктами», — сообщили в пресс-службе экстренных служб.

На данный момент специалисты МЧС России отработали уже 666 заявок по подтоплениям.

До этого региональное ГУ МЧС России по Приморскому краю сообщило, что гидрологическая обстановка в Приморском крае продолжает стабилизироваться, вода уходит из подтопленных паводком домов.

Тем не менее на текущий момент остаются подтопленными 175 частных домов и 658 приусадебных участков. Также из-за паводка размыло дороги, что привело к нарушению транспортного сообщения с четырьмя населенными пунктами.

Ранее еще в одном российском регионе ввели режим ЧС.