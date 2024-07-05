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Четверг в Москве стал самым жарким днем с начала года

Вильфанд: четверг в Москве был самым жарким днем с начала года

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В четверг, 4 июля, в Москве, согласно данным метеостанции ВДНХ, к 15:00 температура воздуха поднялась до +33,1 градуса, что является самым высоким показателем с начала 2024 года. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд агентству городских новостей «Москва».

Рекорд для 4 июля – +33,7 градуса – установлен был в 1938 году. В настоящее время на ВДНХ к 15:00 температура составляет +33,1 градуса. Таким образом, до абсолютного рекорда остается 0,6 градуса. Тем не менее, сейчас это самая высокая температура за текущий год, пояснил Вильфанд.

Он добавил, что на Балчуге температура поднялась до +34,6 градуса.

Продажи кондиционеров в Москве в связи с погодой подскочили на 138%. Отмечается, что покупатели отдают предпочтение одиночным сплит-системам с внешним блоком, а также напольным моноблочным моделям. В этом году увеличился интерес к технике китайских брендов и продукции других дружественных государств.

Также накануне сообщалось, что текущая погода в столице может способствовать появлению смерча, однако точно спрогнозировать это погодное явление невозможно.

Ранее россиянам рассказали, может ли смартфон воспламениться от жары.

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