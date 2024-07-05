В Курской области отменили режим ракетной опасности

В Курской области отменили ракетную опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Внимание! Отбой ракетной опасности» — написал он.

Ракетная опасность в регионе была объявлена в 5:34 (мск). Глава Курской области призывал находящихся на улице укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а находящихся на улице зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

4 июля Смирнов сообщил, что беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывчатку на жилой дом в поселке Теткино в Курской области. Осколками разбитого стекла ранило местную жительницу. Еще один дрон сбросил бомбу в поселке Коренево. Взрыв повредил семь легковых автомобилей.

2 июля украинские военнослужащие обстреляли 14 населенных пунктов в Курской области, российские войска сбили над регионом девять беспилотников. В результате обстрелов и атак беспилотников никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за сутки уничтожили 72 беспилотника ВСУ.