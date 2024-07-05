В Краснодарском крае пострадали гражданские объекты в результате атаки БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае, при падении фрагментов БПЛА пострадали гражданские объекты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

«При падении их фрагментов, по предварительной информации ЕДДС Приморско-Ахтарского района, есть повреждения гражданских объектов на территории города», — написал он.

По словам губернатора, сейчас на месте работают специальные службы, идет оценка ущерба. Кроме того, отметил Кондратьев, на месте инцидента находится глава района Максим Бондаренко. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

4 июля украинские военные атаковали беспилотниками села Муром, Березовка, Новоалександровка и Репяховка в Белгородской области. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, в Муроме два дрона ВСУ повредили фасад объекта социальной инфраструктуры и автомобиль.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.