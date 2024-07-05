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Женщина на автомобиле влетела на детскую площадку в Краснодаре

В Краснодаре автомобиль влетел на детскую площадку, пострадала одна женщина

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Краснодаре женщина на автомобиле влетела на детскую площадку, пострадал человек. Об этом со ссылкой на УМВД по городу сообщает РИА Новости.

По предварительной информации агентства, водительница автомобиля допустила въезд на детскую площадку и наехала на лавочку, которая задела находившуюся там женщину. В результате от столкновения со скамейкой она получила повреждение ноги.

На место происшествия направились сотрудники Госавтоинспекции. Детали и обстоятельства инцидента на данный момент устанавливаются.

До этого семейная пара угрожала стрельбой подросткам на детской площадке в Челябинске. Школьники пытались спокойно отвечать взрослым, но после вмешательства в конфликт спутницы разъяренного горожанина вынужденно покинули площадку.

Ранее в Свердловской области семилетний ребенок оказался под колесами иномарки.

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