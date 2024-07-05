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Молодой сахалинец попался на незаконной ловле лосося и стал фигурантом дела

На Сахалине поймали браконьера, незаконно ловившего лосось

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На Сахалине полицейские поймали 21-летнего браконьера, который незаконно добывал лосось. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, молодой человек в устье реки Новоселки с помощью запрещенного орудия лова добывал рыбу семейства лососевых. Сотрудники правоохранительных органов пресекли его незаконную деятельность по добыче водных биологических ресурсов.

Полицейские изъяли у россиянина ставную сеть и 47 экземпляров особей рыбы сима и одну кунджи. Ущерб, нанесенный действиями браконьера, оценили в полмиллиона рублей.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о незаконном вылове водных биологических ресурсов. В данный момент решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

До этого в Волгоградской области двоих мужчин отправили в колонию за незаконную рыбалку на Волге. Ущерб государству, нанесенный злоумышленниками, составил 550 тысяч рублей.

Ранее в Подмосковье браконьеры выловили более центнера рыбы.

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