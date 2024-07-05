Россияне назвали лучшие материалы для строительства

Большинство — 87% — россиян назвали минимальный риск возгорания ключевым критерием безопасности строительных материалов. Кроме того, важную роль играют долговечность и низкая вероятность разрушения (83%), а также отсутствие токсичных испарений при эксплуатации (76%) и натуральное происхождение сырья (45%). Это показал опрос компании «Центр противопожарных услуг», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Сразу 94% россиян назвали наименее горючим строительным материалом натуральный камень. На втором месте оказался глиняный и силикатный кирпич (85%), на третьем — керамическая плитка и керамогранит (83%).

Отвечая на вопрос о том, какие строительные материалы, на их взгляд, наименее токсичны, большинство россиян (93%) также назвали натуральный камень, глиняный и силикатный кирпич (90%) и каменную вату (89%). Также в пятерку лидеров по нетоксичности вошли паркет (87%) и керамическая плитка (85%). Кроме того, 74% респондентов считают нетоксичной древесину, 73% — газобетон. Гораздо скептичнее россияне относятся к линолеуму, ДСП и ДВП (в их безвредности уверены только 45%) и к жидким обоям (39%).

«К сожалению, многие современные строительные материалы выделяют токсичные вещества при эксплуатации, особенно — при нагревании. Это может стать критичным

при возникновении пожара: степень ядовитости испарений и дыма настолько высока, что для летального исхода достаточно сделать пару глубоких вдохов. Говоря о том, что именно натуральный камень отличается наименьшей токсичностью, участники опроса оказались абсолютно правы. Этот строительный материал действительно абсолютно безопасен, он попросту неспособен выделять какие-либо отравляющие вещества независимо от температуры нагрева», — прокомментировал Григорий Громаков, начальник отдела развития компании РОКВУЛ.

Между тем самый безопасный строительный материал оказался далеко не самым популярным: только 46% россиян использовали натуральный камень и/или его производные для строительства или ремонта в последние пять лет.

Наиболее распространенными материалами оказались керамическая плитка, а также ДСП и ДВП — применять их доводилось 86% опрошенных. В том числе активно используются газобетон (76%) и древесина (65%). Наименее популярными у россиян оказались жидкие обои (34%) и паркет (23%).

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