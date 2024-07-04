Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Карачаево-Черкесии запретили ношение никаба

Муфтият Карачаево-Черкесии запретил ношение никаба

close
100%
Global Look Press

Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии приняло решение о временном запрете на ношение никабов в регионе. Муфтий КЧР и председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердиев подтвердил эту информацию «Интерфакс».

«Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии считает ношение никаба в современных условиях в России запретным, до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», — пояснил Бердиев.

Это решение было принято в соответствии с решением Совета муфтиев Координационного центра мусульман Северного Кавказа относительно хиджаба и никаба. Представители муфтията Северного Кавказа выразили свою позицию относительно никаба, поддерживая мнение большинства исламских ученых о необязательности его использования.

Они также подчеркнули, что никаб не является традиционным видом одежды для региона и что его использование может привести к разногласиям в обществе. Поэтому призываются все мусульмане совершать благие поступки в соответствии с учениями ислама.

Накануне в России выступили за повсеместный запрет никаба.

Ранее в Дагестане запретили носить никаб.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами