В Карачаево-Черкесии запретили ношение никаба

Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии приняло решение о временном запрете на ношение никабов в регионе. Муфтий КЧР и председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердиев подтвердил эту информацию «Интерфакс».

«Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии считает ношение никаба в современных условиях в России запретным, до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», — пояснил Бердиев.

Это решение было принято в соответствии с решением Совета муфтиев Координационного центра мусульман Северного Кавказа относительно хиджаба и никаба. Представители муфтията Северного Кавказа выразили свою позицию относительно никаба, поддерживая мнение большинства исламских ученых о необязательности его использования.

Они также подчеркнули, что никаб не является традиционным видом одежды для региона и что его использование может привести к разногласиям в обществе. Поэтому призываются все мусульмане совершать благие поступки в соответствии с учениями ислама.

Накануне в России выступили за повсеместный запрет никаба.

Ранее в Дагестане запретили носить никаб.