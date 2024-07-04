В ангаре в Москве ликвидировали горение

Спасателями было ликвидировано открытое горение в ангаре в Москве. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Москве», — отмечается в публикации.

Уточнялось, что к месту пожара прибыл пожарный поезд.

Вечером 4 июля в Беговом районе на севере столицы произошел пожар. По словам очевидцев, возгорание произошло в районе Московского ипподрома, который находится на реконструкции.

В этот же день пожар произошел на территории поселка Новоивановское, расположенного в Одинцовском городском округе Московской области. Площадь огня составила 1,1 тыс. квадратных метров. По данным МЧС загорелись деревянные паллеты, а также частный дом и обшивка рядом стоящего торгового центра. В тушении пожара принимали участие 60 специалистов и 15 единиц техники.

2 июля в городе Стерлитамак, который находится в Республике Башкортостан, 90-летняя женщина решила сжечь мусор в пластиковом ведре на балконе и устроила пожар.

Ранее в Москве произошел пожар на складе со сладостями.