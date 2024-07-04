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Мужчина обстрелял подростка, заступившегося за женщину в Невинномысске

В Ставропольском крае неизвестный обстрелял подростка, заступившегося за женщину

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Depositphotos

В Ставропольском крае мужчина обстрелял несовершеннолетнего, который заступился за женщину на улице. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 30 июля в городе Невинномысске на улице Гагарина. Подросток сделал замечание мужчине, который оскорбил женщину на улице. Тогда незнакомец достал из своей сумки предмет, похожий на пистолет, и несколько раз выстрелил в воздух и в несовершеннолетнего.

В результате несовершеннолетний получил ссадины и раны. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства произошедшего, а также принимают меры к розыску стрелка.

До этого в Раменском на Десантной улице мужчина выстрелил в двоих мужчин и ранил ножом третьего. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение. Всем получившим травмы от 42 до 48 лет.

Ранее в Приангарье недовольный ремонтом машины мужчина стрелял в автомехаников.

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