Горящий ангар обрушился в центре Москвы

Ангар, который горит на улице Грузинский вал в Москве, обрушился по всей площади. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя экстренных служб.

Вечером 4 июля МЧС России сообщило, что на улице Грузинский вал в Москве загорелся ангар. Площадь пожара достигла 600 кв. м. В тушении принимают участие 37 сотрудников МЧС и 10 единиц техники. Кроме того, задействован пожарный поезд.

Информации о пострадавших не поступало.

Накануне сообщалось о пожаре на складе с горюче-смазочными материалами, расположенном в городе Березовском Свердловской области.

В конце мая в Саранске случился пожар на складе с бумагой и макулатурой.

До этого пожар произошел на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ), которое находится в Читинском районе Забайкальского края. Пламя охватило 30 строений, после чего перешло на лесной массив.

Ранее в Москве произошел пожар на складе со сладостями.