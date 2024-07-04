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На севере Москвы произошел пожар

В Москве загорелся металлический ангар рядом с железной дорогой

В Беговом районе на севере Москвы произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Очевидцы рассказали, что возгорание произошло в районе Московского ипподрома, который находится на реконструкции. Но позже стало известно, что загорелся металлический ангар возле железной дороги.

По данным столичного главка МЧС, пожар произошел на улице Беговая, дом 2. На место направлены спасатели.

4 июля произошел пожар на территории поселка Новоивановское, расположенного в Одинцовском городском округе Московской области. Площадь огня составила 1,1 тыс. квадратных метров. По данным МЧС загорелись деревянные паллеты, а также частный дом и обшивка рядом стоящего торгового центра. В тушении пожара принимали участие 60 специалистов и 15 единиц техники.

Ранее в Москве загорелся склад со сладостями.

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