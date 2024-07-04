В центре Москвы горит ангар на площади 600 кв. м. Об этом в Telegram-канале сообщает МЧС России.

По его информации, пожар происходит по адресу: Грузинский вал, дом 9, строение 4. В тушении принимают участие 37 сотрудников МЧС и 10 единиц техники. Кроме того, задействован пожарный поезд.

Информации о пострадавших не поступало.

2 июля в городе Стерлитамаке, который находится в Башкирии, 90-летняя женщина решила сжечь мусор в пластиковом ведре на балконе и устроила пожар. Из-за действий пенсионерки в жилом доме загорелись балконы на четвертом и пятом этажах.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб спасли пятерых человек, включая одного ребенка. Возгорание ликвидировали.

До этого в московском фитнес-центре случился пожар.

Ранее в Москве произошел пожар на складе со сладостями.