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Флюорография от мошенников обошлась жительнице Новороссийска в 3 млн рублей

В Краснодарском крае пенсионерка поверила мошенникам и лишилась 3 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

В Новороссийске пенсионерка поверила телефонным мошенникам и осталась без сбережений. Об этом сообщает городское управление УМВД.

73-летней горожанке позвонили неизвестные, аферисты представились сотрудниками медицинской страховой компании и заявили, что пенсионерке необходимо срочно пройти процедуру флюорографии. Мошенники убедили женщину продиктовать им номер СНИЛС.

Спустя некоторое время с пенсионеркой по очереди связывались злоумышленники под видом сотрудников Роскомнадзора, Росфинмониторинга и ФСБ. Пожилую женщину запугали якобы произошедшей утечкой данных и продиктовали ей счет, на который нужно было перевести все накопления, чтобы сохранить их. Потерпевшая поверила преступникам и отправила им три миллиона рублей.

До этого сообщалось, что пожилая россиянка связалась с телефонной целительницей и потеряла 400 тысяч рублей. Аферистка продала ей нож, который якобы исполняет желания, за 80 тысяч рублей.

Ранее пенсионерка из Мурманска отдала мошенникам 6 млн рублей.

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