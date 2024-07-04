Решение об изъятии российских активов Коломойского утверждено Верховным судом Адыгеи

Решение о конфискации активов украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) оставлено в силе вердиктом Верховного суда Адыгеи. Об этом в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

В публикации отмечается, что в федеральную собственность взыскано 100% долей в уставных капиталах ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг – Юг» стоимостью свыше 5,1 млрд. рублей. Кроме того, в доход государства изъяты здание и шесть помещений в центре Москвы общей площадью 5,5 тысяч квадратных метров и 494 земельных участка сельскохозяйственного назначения (5 573 га) во Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях стоимостью свыше 6 млрд рублей.

Решение было обращено к немедленному исполнению.

5 марта решение первой инстанции по этому поводу было принято Кошехабльским районным судом по административному иску заместителя генерального прокурора РФ к бывшему губернатору Днепропетровской области Украины Игорю Коломойскому и связанным с ним лицам. Поводом для иска стало их участие в экстремистской деятельности и финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее об изъятии имущества украинского олигарха рассказали в Федеральной службе судебных приставов.