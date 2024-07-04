Песков исключил посредничество при переговорах РФ и Украины

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не сможет выступать посредником в переговорах с Украиной. Слова пресс-секретаря президента РФ приводит ТАСС.

«Ни Эрдоган, ни кто-либо еще сейчас не может быть посредником по Украине, так как Киев отвергает любой диалог», — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, Украина решительно отвергла мирный план президента России Владимира Путина, который был высказан в МИД.

Незадолго до этого российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Астане заявил, что завершение конфликта между Россией и Украиной только при участии посредников возможно, но маловероятно. Путин также выразил сомнения в том, что посредник будет иметь полномочия подписывать документ об окончании конфликта.

В свою очередь Эрдоган заявил, что конфликт на Украине можно остановить при наличии «прочной мирной основы».

14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей.

Ранее Зеленский допустил участие Путина в следующем «саммите мира».