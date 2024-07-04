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Суд по иску «Газпром экспорта» запретил Axpo Solutions вести спор за рубежом

Суд РФ запретил Axpo Solutions вести спор с «Газпром экспортом» за рубежом

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Reuters

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил исковое заявление «Газпром экспорта» к швейцарской Axpo Solutions AG о запрете продолжать разбирательство в зарубежном арбитраже. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Судья огласил приговор, запретив продолжать арбитражное разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате с местом рассмотрения в городе Женева. В случае нарушения запрета суда, со швейцарской компании можно будет взыскать в пользу «Газпром экспорта» около €623,2 млн.

В тот же день суд удовлетворил исковое заявление «Газпром экспорта» к словацкой компании Vychodoslovenska energetika о запрете продолжать разбирательство. В случае нарушения вердикта суда, в пользу российской компании можно будет взыскать €3,62 млн.

В свою очередь в июне арбитражный суд Санкт-Петербурга запретил французской компании Engie S.A. продолжать разбирательство с ООО «Газпром экспорт» в Международном арбитражном суде.

Ранее в ЕС задумались о новом контракте с «Газпромом».

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