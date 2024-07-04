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Над Берлином парят загадочные «черные кольца»

Жители Берлина делятся в соцсетях снимками загадочных черных колец в небе

Жители Берлина делятся в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео с таинственными черными кольцами. Об этом сообщается в Telegram-канале BILD на русском.

Три загадочных черных кольца появились в небе над немецкой столицей. Некоторые пользователи сети предположили, что причина данного явления — сажа, которая могла образоваться в результате производства или использования пиротехники.

Комментаторы расширили эту версию и предположили, что следы могли остаться после репетиции выступления немецкой группы Rammstein.

Если вы когда-нибудь заметите в небе странный светящийся объект — не стоит паниковать и записываться на прием к психиатру. НЛО регулярно наблюдают здоровые и нормальные люди, а в некоторых случаях даже снимают его на видео. «Газета.Ru» подобрала несколько примеров таких кадров и предложила, чем появление таких НЛО можно объяснить, а также поговорила с одним из российских ученых, чье хобби — распознавать неопознанные летающие объекты, присланные россиянами на почту.

Ранее глава МЧС России назвал причину появления необычных природных явлений этим летом.

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