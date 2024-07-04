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Российская уборщица отсудила полмиллиона рублей за травму на работе

В Саратове уборщица получит полмиллиона рублей за травму на работе

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Shutterstock

В Саратовской области местная жительница получит компенсацию за несчастный случай на работе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как установила ведомственная проверка, в марте 2023 года 69-летняя женщина, исполняя обязанности уборщицы в магазине, получила травму: на нее упали деревянные поддоны с грузом весом 750 килограммов. В результате случившегося пенсионерка получила тяжелые повреждения. Ей потребовалось длительное лечение.

Несмотря на то, что вина работодателя в инциденте была доказана, последний не выплатил потерпевшей компенсацию. В связи с этим прокуратура через суд добилась выплат в пользу пенсионерки в размере 470 тысяч рублей.

До этого жительница Оренбурга отсудила у коммунальщиков компенсацию морального вреда за падение на скользком тротуаре.

Ранее житель Братска отсудил почти полмиллиона за травму руки на производстве, из-за которой он лишился возможности работать.

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