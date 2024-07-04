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В порту в Одесской области произошел взрыв

«Страна.ua»: в порту Черноморска в Одесской области произошел взрыв

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Evgen Kotenko/Reuters

В порту города Черноморска Одесской области Украины произошел взрыв. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«О взрыве в порту Черноморска Одесской области сообщают местные паблики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед этим Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали об угрозе для города.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по железнодорожной станции в подконтрольном украинской армии районе Донецкой народной республики (ДНР). Незадолго до этого российские военные корреспонденты сообщили, что украинская база под Красным Лиманом попала под удар, который был нанесен российской трехтонной фугасной авиационной бомбой ФАБ-3000. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по складу с горючим, который находился в поселке Благовещенское. В свою очередь атака была проведена по запасам военного имущества ВСУ в поселке Антоновка.

Ранее была названа причина ударов ВС РФ по аэродромам на Украине.

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