Мурманчанку, отпинавшую росгвардейца, оштрафовали на 25 тысяч рублей

В Мурманске женщину оштрафовали за то, что она отпинала росгвардейца возле бара. Об этом сообщает Ленинский районный суд города.

Инцидент произошел 19 февраля 2024 года. Сотрудники Росгвардии прибыли к бару, расположенному в Ленинском административном округе. Между посетителями и сотрудниками заведения произошел конфликт, который прибыли разрешить стражи порядка, однако в потасовку вмешалась спутница одного из участников.

Когда друг мурманчанки напал на правоохранителя, страж порядка применил в его отношении физическую силу. Спутнице агрессора это не понравилось, и та шесть раз ударила росгвардейца ногой по задней поверхности бедер, причинив представителю власти физическую боль.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Суд признал ее виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Свою вину россиянка признала.

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