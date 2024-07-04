Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Паре из Чехии грозит тюремное заключение за секс в парке

В Чехии паре, занимавшейся сексом на глазах у детей, грозит тюремное заключение

close
100%
Pixabay

В Чехии мужчине и женщине грозит двухлетнее заключение за секс в общественном месте, пишет Blesk.

Пара из Литвинова отдыхала в центре города и после обеда в ресторане вступила в интимную связь в парке около стен Литвиновского замка. В тот день у достопримечательности собралось много отдыхающих, включая родителей с детьми. Последние также стали свидетелями полового контакта.

В районном полицейском управлении 48-летнему мужчине и 43-летней женщине сообщили, что они подозреваются в участии в массовых беспорядках.

«В следующий раз, надеюсь, они будут контролировать свои аппетиты или дождутся возвращения домой, потому что теперь им грозит до двух лет тюрьмы, если их осудят за секс в общественном месте», — заметили в полиции.

Ранее в Германии женщину оштрафовали за секс с мужем в деревенской церкви XV века.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами