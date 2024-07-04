Паре из Чехии грозит тюремное заключение за секс в парке

В Чехии мужчине и женщине грозит двухлетнее заключение за секс в общественном месте, пишет Blesk.

Пара из Литвинова отдыхала в центре города и после обеда в ресторане вступила в интимную связь в парке около стен Литвиновского замка. В тот день у достопримечательности собралось много отдыхающих, включая родителей с детьми. Последние также стали свидетелями полового контакта.

В районном полицейском управлении 48-летнему мужчине и 43-летней женщине сообщили, что они подозреваются в участии в массовых беспорядках.

«В следующий раз, надеюсь, они будут контролировать свои аппетиты или дождутся возвращения домой, потому что теперь им грозит до двух лет тюрьмы, если их осудят за секс в общественном месте», — заметили в полиции.

Ранее в Германии женщину оштрафовали за секс с мужем в деревенской церкви XV века.