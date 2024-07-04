В США пропавший без вести подросток случайно появился на прямой трансляции прохожего, пишет LADBible.

Трой Коулман из Мичигана пропал 17 мая. Родственники подали заявления в полицию, но офицеры не смогли найти студента из-за отсутствия каких-либо зацепок в расследовании. Однако на днях исчезнувший американец появился на прямой трансляции, которую вел популярный стример, находясь на улице.

Блогер показывал зрителям, чем он занимается в Майами, когда Трой попал в кадр. Коулман даже обменялся парой фраз со стримером, после чего ушел в другую сторону. После этого с блогером связался брат разыскиваемого, написав ему сообщение.

«Он не принимает наркотики, он шизофреник, и ему 17 лет. Если кто-то может связаться со мной по этому поводу, я буду очень благодарен. Он пропал без вести три месяца назад», — говорилось в послании.

Ранее в Австралии репортер во время трансляции спас тонущего мальчика.