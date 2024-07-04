Полиция выявила использование рабского труда на итальянских фабриках Dior и Giorgio Armani

В ходе рейдов итальянской полиции выяснилось, что поставщики люксовых брендов используют рабский труд. Об этом сообщает Business Insider.

Этой весной итальянские прокуроры провели расследование в отношении дочерней компании LVMH Dior, которая в последние месяцы привлекла сторонних поставщиков. Тогда выяснилось, что Dior платила поставщику $57 за производство одной сумки, которую в розницу можно было купить за $2,7 тыс. Следователи выяснили, что соответствующее подразделение Dior не приняло «надлежащих мер для проверки фактических условий труда или технических возможностей компаний-подрядчиков».

В ходе проверок, проводившихся в марте и апреле, были обнаружены доказательства того, что рабочие спали на производстве, чтобы сумки могли выпускаться круглосуточно. Судя по сведениям о потреблении электроэнергии, они изготавливали сумки по ночам и в праздничные дни. Станки, на которых работали мастера, не имели необходимых защитных приспособлений, чтобы работа шла быстрее. Сообщается, что субподрядчиками были китайские фирмы, поэтому большинство рабочих были выходцами из Китая, двое из них проживали в Италии нелегально, а еще семь работали без необходимых документов.

Расследование также распространилось на подрядчиков Giorgio Armani, в их деятельности прокуроры тоже нашли нарушения и обвинили люксовую компанию в ненадлежащем контроле за своими поставщиками. Представитель Armani Group заявил журналистам, что компания сотрудничает с властями.

В LVMH отметили, что Dior занимается улучшением цепочки поставок. Однако суд в Милане уже постановил передать подразделения обеих компаний под судебное управление сроком на один год. Тем не менее фабрикам будет разрешено работать в течение этого периода.

Ранее люксовый бренд раскритиковали за напоминание о Холокосте.