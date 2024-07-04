Берег реки Иртыш обрушился на двух школьников в Омской области

В Тарском районе Омской области двух подростков засыпало землей во время прогулки по берегу реки Иртыш, на детей обрушилась часть берега. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в поселке Междуречье, двое подростков прогуливались вдоль берега Иртыша, в какой-то момент на детей обрушилась часть берега, их засыпало землей.

14-летний подросток сумел выбраться из-под завала и позвал на помощь, его 12-летнего друга спасти не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Усолье-Сибирском спасателям пришлось вытаскивать из грязи двух мальчиков, дети по пояс застряли, играя на куче земли. Местные жители пытались освободить детей, но не смогли и обратились в экстренные службы. Приехавшие сотрудники спасательной службы откопали ребят лопатами. Операция по вызволению детей из грязи продлилась не более 15 минут. Несовершеннолетние не пострадали.

Ранее брата и сестру завалило песком во время игры на пляже.