В соцсетях осудили начальника, запретившего отходить в туалет во время работы

В соцсетях осудили начальника, который запрещает сотрудникам пользоваться туалетом в рабочее время, пишет Mirror.

Как рассказал мужчина из США, пожелавший остаться неизвестным, он работает из дома. Несмотря на это, начальник запрещает ему покидать рабочее место в течение всей смены. По словам работника, ему нельзя даже воспользоваться туалетом.

«Мой менеджер утверждает, что если я выйду из-за стола на 10 минут, мне выпишут штраф. Это мое второе предупреждение за две недели», — добавил американец.

Сотрудник также сообщил, что всей команде дают делать перерывы до получаса в течение дня, но в строго установленное время. Кроме того, мужчина пожаловался на руководителя в отдел кадров. Пользователи соцсетей его поддержали.

«Это не тюрьма. Ходите в туалет, когда и как хотите. Возможно, руководитель пытается сделать все настолько неприятным, что вы просто уволитесь», — считают комментаторы.

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