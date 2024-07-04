Суд признал 59-летнюю россиянку угрозой для государства за посты в «Одноклассниках»

Жительницу Кургана приговорили к реальному сроку за публичные призывы к терроризму в соцсети. Об этом говорится на сайте СК России по Курганской области.

По версии следствия, с апреля по июль 2022 года 59-летняя женщина неоднократно выкладывала на своей странице в «Одноклассниках» материалы, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации. Кроме того, она якобы публично призывала к дестабилизации деятельности органов власти.

На россиянку завели дело о распространении фейков про российскую армию по мотивам политической ненависти и оправдании терроризма в интернете. Оно рассматривалось в Центральном окружном военном суде в Екатеринбурге.

25 июня судья Денис Торкунов вынес подсудимой обвинительный приговор. В качестве наказания Людмилу Тетенёву лишили свободы на восемь лет, кроме того, ей запретили вести соцсети в течение четырех лет.

Ранее украинской пенсионерке дали пять лет лишения свободы за пророссийские посты.