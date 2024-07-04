Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд признал 59-летнюю россиянку угрозой для государства за посты в «Одноклассниках»

В Екатеринбурге 59-летнюю женщину посадили на 8 лет за посты в «Одноклассниках»

close
100%
Depositphotos

Жительницу Кургана приговорили к реальному сроку за публичные призывы к терроризму в соцсети. Об этом говорится на сайте СК России по Курганской области.

По версии следствия, с апреля по июль 2022 года 59-летняя женщина неоднократно выкладывала на своей странице в «Одноклассниках» материалы, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации. Кроме того, она якобы публично призывала к дестабилизации деятельности органов власти.

На россиянку завели дело о распространении фейков про российскую армию по мотивам политической ненависти и оправдании терроризма в интернете. Оно рассматривалось в Центральном окружном военном суде в Екатеринбурге.

25 июня судья Денис Торкунов вынес подсудимой обвинительный приговор. В качестве наказания Людмилу Тетенёву лишили свободы на восемь лет, кроме того, ей запретили вести соцсети в течение четырех лет.

Ранее украинской пенсионерке дали пять лет лишения свободы за пророссийские посты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами