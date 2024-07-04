В Пермском крае мать спасла из горящего дома четверых детей

В Куединском округе Пермского края многодетная мать смогла вывести из горящей постройки четверых малолетних детей. Об этом сообщает Ura.ru.

Пожар произошел в селе Бадашка днем 3 июля, сначала вспыхнули хозяйственные постройки, пламя быстро перекинулась на два дома. Хозяйка домов, заметившая густой черный дым, успела вывести из горящей постройки своих четверых малолетних детей.

По данным kp.ru, пожар произошел из-за короткого замыкания, в доме загорелись мебель и домашние вещи. Пострадавших детей госпитализировали. К месту происшествия были направлены 16 спасателей на семи спецмашинах, им удалось потушить пожар и предотвратить распространение огня на соседние дома.

До этого сообщалось, что в Перми школьник спас жизнь своей младшей сестры, оставшись с ней вдвоем в запертой горящей квартире. 14-летний мальчик не растерялся, он спустил восьмилетнюю сестру через окно и передал ее соседу из квартиры этажом ниже. После этого юноша оставался на месте и был спасен сотрудниками МЧС. Затем пострадавших при пожаре брата и сестру госпитализировали.

Ранее в Удмуртии маленький ребенок нашел зажигалку и сжег часть квартиры.