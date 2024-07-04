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В Петербурге начали сборку ледокола «Нарвская застава»

На верфях Петербурга началась сборка ледокола Нарвская застава

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Виталий Аньков/РИА Новости

Власти Санкт-Петербурга дали старт строительству ледокола «Нарвская застава» — напарника для «Невской заставы». Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Уточняется, что судно будет защищать Северную столицу от наводнений при скоплении льда.

Торжественная церемония открытия состоялась на судостроительном заводе «Верфь братьев Нобель» в Рыбинске. Ожидается, что ледокол будет спущен на воду к концу 2026 года.

Издание напоминает, что старший брат «Нарвской заставы» — «Невская застава» уже 15 лет защищает Петербург от наводнений, вызванных скоплением льда.

В мае первый заместитель премьер-министра РФ Денис Мантуров рассказал, что самый мощный в мире атомный ледокол, получивший название «Россия», планируют построить к 2030 году. Три судна из соответствующей серии — «Сибирь», «Арктика» и «Урал» — уже выполняют задачи в акватории морей Северного Ледовитого океана.

За строительство «России» отвечает судостроительный комплекс «Звезда», расположенный на Дальнем Востоке.

Ранее политолог заявил о лидирующей роли России в мировом судостроении.

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