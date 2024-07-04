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Голый мужчина появился в тюменском лифте и попал на видео

В Тюмени заметили мужчину без одежды в литфте

В Тюмени заметили мужчину, который ехал в лифте без одежды. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Тюмень».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на Полевой улице. В доме №117 заметили мужчину, который полностью без одежды зашел в лифт.

На кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения, видно, как вместе с неодетым неизвестным в лифт собирался зайти другой мужчина. Однако тот передумал, увидев странного попутчика, который показал ему зазывающий жест.

До этого в Крыму россиянин без одежды напал на двух пенсионерок и двух мужчин. Позже дебошира задержали сотрудники правоохранительных органов. В результате одну из пожилых женщин доставили в медицинское учреждение с серьезными травмами. Врачи диагностировали у нее перелом ноги.

Ранее полиция поймала иностранца, который появился без штанов в ролике школьницы из Петербурга.

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