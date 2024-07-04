В Кузбассе с девушки в прямом эфире сняли скальп за долг перед наркодилерами

В Кузбассе неизвестные издевались над девушкой, которая якобы была связана с наркобизнесом. Об этом сообщает «Сибдепо».

По данным источника, инцидент произошел в Междуреченске примерно в середине мая. Расправу над местной жительницей заказал наркомагазин, в котором она якобы раньше работала.

Исполнители сняли процесс на видео и выложили запись в сеть в качестве отчета. На ней пострадавшая стоит на коленях посреди леса и признается, что работала на распространителей наркотических средств. Она также говорит, что «кинула» магазин вместе с подругой и называет адрес ее проживания.

После этого жертву начинают бить ногами по голове, затем один из злоумышленников срезал ее волосы вместе с куском кожи большим ножом. Мучения окровавленной девушки на этом не закончились, и нападавшие продолжили ее пинать, потребовав извинений на камеру.

Летом прошлого года в Электростали 19-летнему панку сняли скальп из-за прически. Отмечается, что после начала конфликта друзья молодого человека сбежали, оставив его наедине с агрессорами. После нападения с ножом мужчины скрылись с места происшествия, а первую помощь пострадавшему оказали прохожие.

Ранее подростки избили в школе плачущую одноклассницу, скандируя «Россия для русских».