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Россияне смогут оперативно отправить в РФ документы через консульства

Россиянам за рубежом разрешили отправлять документы в Россию через консула

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Shutterstock

Россияне с 1 июля могут обращаться к сотрудникам российских консульств за рубежом для перевода бумажных документов в электронные с сохранением их юридической силы, это позволит оперативно отправлять в Россию различные документы. Об этом сообщается на сайте Нотариат.рф.

Уточняется, что раньше такая «телепортация» была возможна только внутри страны при обращении к нотариусам.

Теперь можно обратиться в консульство, чтобы перевести из бумаги в цифру доверенность, свидетельство о браке, рождении или другой документ и удостоверить их равнозначность. А после быстро отправить электронный документ, куда требуется. Однако под это правило не подпадают документы, удостоверяющие личность, и договоры о сделках в простой письменной форме. Их пока нельзя «оцифровать» с сохранением юридической силы – ни в консульстве, ни у нотариуса в России.

Чтобы удостоверить равнозначность электронного и бумажного документа за рубежом, необходимо обратиться в российское консульство. Там этот документ отсканируют, подпишут электронной цифровой подписью и передадут заявителю. Затем гражданин сможет отправить электронный документ в Россию. Там, при необходимости, его снова можно будет перевести в бумажный формат у нотариуса. И это будет не копия, а документ, равнозначный оригиналу, рассказали юристы.

Ранее в МИД заявили, что посольства завалены просьбами о переезде в Россию.

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