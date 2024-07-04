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Врач раскрыл, нужен ли человеку сахар для умственной работы

Диетолог Серегин: для умственной работы сахар не требуется

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Shutterstock

Многие ошибочно полагают, что для активизации умственной деятельности нужно съесть сладкое, однако мозгу для работы нужен не сахар, а глюкоза. Об этом сообщил диетолог, нутрициолог Сергей Серегин.

«А глюкозу мы получаем каждый день, съедая еду: фрукты, гречку, макароны и т. д.», — пояснил специалист.

По его словам, польза шоколада для мозговой деятельности связана скорее с какао, а не с сахаром, поэтому от сладкого можно смело отказываться.

В качестве безопасных сладостей эксперт посоветовал употреблять фрукты.

В 2024 году ученые из Афинского университета Харокопио в составе научного коллектива установили, что рафинированные углеводы (содержатся в кондитерских и хлебобулочных изделиях, сладких напитках и фастфуде) стимулируют запуск воспалительных процессов, связанных с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

Исследователи объяснили, что избыток рафинированных углеводов способствует повышению уровней сахара и инсулина в крови. Гипергликемия (избыток глюкозы) продуцирует активные формы кислорода (АФК) и способствует развитию хронического воспаления низкой степени тяжести. Воспалительный процесс, в свою очередь, может быть провокатором ССЗ.

Ранее врач назвал четыре привычки, помогающие легко снизить риск диабета.

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