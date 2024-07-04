Россиянам объяснили, почему в жару вредно есть арбуз и дыню

Во время сильной жары лучше не употреблять в пищу дыню, арбуз и некоторые другие фрукты, ягоды, считают специалисты. Подобные плоды способствуют обезвоживанию организма, из-за чего справляться с высокой температурой становится сложнее, выяснили эксперты у Общественной Службы Новостей.

Из рациона в жару рекомендуется исключить фрукты и ягоды, которые обладают мочегонным эффектом. К ним относятся, помимо дыни и арбуза, абрикосы, черешня, вишня, персики. По мнению специалистов, помимо вывода жидкости из организма, эти фрукты и ягоды также провоцируют резкий скачок сахара в крови. Отмечается, что при желании их можно употреблять, но в ограниченном количестве.

К нежелательным летом продуктам эксперты также отнесли свежевыжатые соки. По их словам, организм во время жары уже ослаблен и зачастую обезвожен, на такой напиток он может отреагировать резким скачком сахара в крови. Предпочтительнее пить либо соки, разведенные водой, либо смузи из овощей и зелени, заключили эксперты.

Напомним, врачи предупреждают, что на поверхности арбузов и дынь могут быть опасные вирусы и бактерии, поэтому их важно мыть, даже если кожура несъедобная.

В Ягодном союзе ранее назвали причины роста цен на арбузы и дыни .